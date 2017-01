Société / Actu Gavroche - BANGKOK Vélos en libre-service : le Pun Pun patine Quatre ans après leur lancement, les « Pun-Pun », version exotique des Vélib parisiens, censés surfer sur la mode du vélo urbain et apporter aux Bangkokois une nouvelle alternative de transport « green », manquent de souffle. Les opérateurs du service restent toutefois optimistes. Communauté / Actu Gavroche - Thaïlande : lancement d’une liaison maritime entre Pattaya et Hua Hin en janvier Un ferry reliant les deux stations balnéaires sera mis en service le 12 janvier 2017. Le bateau, pouvant accueillir 150 passagers, effectuera la traversée en 1h30, raccourcissant le trajet de trois heures en moyenne par rapport à une liaison par la route. Société / Actu Gavroche - Accor toujours devant en Thaïlande Malgré le rachat de Starwood par Marriott pour former la plus importante chaîne hôtelière au monde, Accor continue de maintenir sa position de leader en Thaïlande et reste l’un des opérateurs majeurs dans la région, comme l’a indiqué Patrick Basset, en charge des opérations chez AccorHotels pour l’Asie du Sud-Est et du Nord-Est. Evenement / Agenda - THAILANDE, Nouvel An : une grande prière au lieu du feu d’artifice Le gouvernement thaïlandais a promis que le passage à 2017 serait historique et solennel, sans feux d’artifices ni concerts, avec un événement qui marquera le deuil national suite au décès du roi Bhumibol (Rama IX) en octobre dernier. A Bangkok, les célébrations se feront autour d’une grande veillée aux bougies, suivie d’une prière. Communauté / Agenda - Les mercredis de la French Tech (Mer 4) Chaque premier mercredi du mois, le club French Tech invite des experts autour du domaine des nouvelles technologies. Pour cette semaine de rentrée, le thème sera les technologies de l'éducation (EdTech). Trois spécialistes interviendront : Kittikawin Cheecharern, fondateur de Cheecharern.io, qui analysera le marché des start-up en Thaïlande dans ce domaine ; paul Apivat Hanvongse, directeur de New Product Development Learn Education, qui présentera le facteur humain dans les technologies de l'éducation ; et enfin Maik Fuellman, CEO de Quizzbiz, qui montrera comment les technologies mobiles impactent les méthodes d'apprentissage et la motivation des employés. Communauté / Actu - TSUNAMI : un devoir de souvenir Le 26 décembre 2004, la Thaïlande et de nombreux autres pays de l’Océan Indien étaient frappés par une gigantesque vague partie de Aceh, en Indonésie, et qui laissa derrière elle plus de 250 000 victimes et des centaines de milliers de blessés. A Phuket, Koh Phi Phi, Khao Lak..., entre 5000 et 8000 personnes y laissèrent la vie, dont beaucoup de touristes étrangers venus passer les fêtes de fin d’année au bord de la mer. Gastronomie / Actu Gavroche - Gastronomie : Le Club Prosper Montagné se développe en Thaïlande Trait d'union des professionnels des métiers de bouche, le club gastronomique Prosper Montagné compte dans ses rangs des professionnels mais aussi des gastronomes avisés. Parmi les professionnels, 65 % d'entre eux sont Meilleur Ouvrier de France (MOF) dans leur catégorie. Le Club poursuit l'action de Prosper Montagné et continue de transmettre le savoir et sa pratique à haut niveau en appliquant sa devise : « On ne fait du bon qu'avec du très bon ».

Communauté / Actu PUBLI-INFO - Quels avantages de passer par une agence immobilière en Thaïlande ? Alors qu’Internet notamment permet à chacun de pouvoir communiquer, et que le nombre d’acteurs immobiliers fleuris. Il est difficile parfois de s’y retrouver et de faire la différence entre des sociétés avisées, bien implantées et dont le conseil est le métier, les particuliers, les intermédiaires… Art / Expos / Agenda - STREET ART : De la rue au musée, de Paris à Bangkok (jusqu’au 29 Déc) Clément Laurentin, Madame, Stew, Erell, Romain Froquet, Bault, Kazy et Alexis Cladiere : autant d’artistes que de styles exposés « hors les murs » au Bridge Art Space. Invités par la thaïlandaise Alisa Phommahaxay, conservatrice de musée, les résidents du premier musée de street art parisien « Art42 » s’exportent à Bangkok. Ils présentent des œuvres dont les techniques passent du graphisme à la peinture, exprimant entre autres ici la rencontre entre le masculin et le féminin, avec Madame, et là des inspirations japonaises, avec Stew. L’exposition est inaugurée ce jeudi, de 19h à minuit. Concerts / Spectacles / Agenda - « What The Folk » : concert rock et folk au Soy Sauce Bar (Ven 23 Déc) Amateurs de rock ? L’événement est fait pour vous. Trois groupes de qualité se relaieront toute la soirée. Le Britannique Hattie Marsh, à la musique doucement folk, sera le premier à s’y coller. Sa plume mélancolique et sa jolie voix vous mettront dans le bain. On retrouvera ensuite Jinta, un jeune et dynamique groupe thaï mêlant guitare, violon, basses et batterie dans un ensemble plus rock. Enfin, Inspirative, l’un des plus fameux groupes de rock en Thaïlande, clôturera le concert en beauté. Barbecue et cuisine thaïe disponibles sur place. Evénements à ne pas manquer / Agenda - « Bonjour French Fair » : la France à l’honneur (Jusqu'au Dim 18 Déc) Le salon « Bonjour French Fair » est le rendez-vous incontournable de tous les amoureux de la gastronomie et de l’art de vivre français. L’occasion pour les exposants de faire connaître ou de mettre en avant leurs produits aux consommateurs thaïlandais. Le thème de cette édition sera la Méditerranée, avec une zone dédiée aux produits italiens, grecs, portugais, espagnols… L’année dernière, le salon avait réuni plus de 60 000 visiteurs pour 90 exposants. Les bons plans de la semaine / Agenda - Soirée UFE au Cloud 47 (ce soir) L’Union des Français à l'Étranger, qui a pour but de créer et de maintenir un contact étroit entre les francophones expatriés, organise un apéro dinatoire jeudi prochain au rooftop du Cloud 47. Pour l’occasion, la bière coulera à volonté. Evénements à ne pas manquer / Agenda - « Evolution - Revolution » : le 11e Festival International de Butoh (jusqu'au Dim 18 Dec) Cette danse inventée dans les années 50 au Japon sera en représentation à Bangkok dans le cadre de la 11e édition du Festival International de Butoh. Pour l’occasion, de nombreux artistes internationaux (japonais bien sûr, mais aussi brésiliens, espagnols, indonésiens et thaïlandais) seront sur scène pendant dix jours. Cette année, le festival rendra hommage à Ko Murobushi, grand artiste de Butoh décédé l’an dernier. Certaines représentations seront gratuites. Opinion / Actu - Assises de l’UPF : les médias francophones face à leur crise Les 45e assises de l’Union de la Presse Francophone qui se sont déroulées à Antsaribe (20-24 nov), en marge du Sommet de la Francophonie, ont réuni plus de 300 journalistes et responsables de presse venus de 47 pays, autour du thème de l’économie des médias dans les pays en développement. Mais un thème a dominé comme souvent les débats : les atteintes à la liberté et à l’indépendance des médias. Société / Actu - THAILANDE Hommage au roi Bhumibol Adulyadej La Thaïlande célèbre aujourd’hui la naissance du roi Bhumibol Adulyadej (Rama IX) décédé le 13 octobre dernier après un règne qui aura duré 70 ans. Le 28 octobre 2016, devant l’assemblée des Nations Unies à New York, Samantha Power, ambassadrice de la représentation permanente des Etats-Unis, rendait un vibrant hommage à un roi « bien en avance sur son temps. » Communauté / Actu - THAILANDE Le visa touriste gratuit jusqu’à fin février Après avoir étendu le visa retraité pour les étrangers à 10 ans (voir ici), le ministère de l’Intérieur thaïlandais a annoncé la suspension des frais de visa pour les touristes, qui s’élèvent en temps normal à 1000 bahts (26 €) pour un séjour de deux mois, jusqu’au 28 février 2017. Communauté / Actu - THAÏLANDE : un visa retraité valable 10 ans C’est officiel : pour les étrangers de plus de 50 ans, un visa longue durée de dix ans est maintenant possible pour vivre en Thaïlande, à condition de disposer de ressources nécessaires... Evénements à ne pas manquer / Agenda - Clôture du Festival International de Danse au BACC (Ce soir et jusqu’au Dim 4 Dec) Après une prestation impressionnante du trio portugais Compahia de Danca Contemoranea de Evora, acclamé par le public, le 16e International Danse Festival « Education through Movement », présenté au BACC par Friends of the Art, une fondation qui soutient les jeunes artistes thaïlandais, se termine cette semaine avec « Water », une représentation de la troupe hongkongaise Miranda Chin Dance Company (ce soir 19h30). Samedi à 13h30 au studio Who, les jeunes artistes du Dance Centre et de la Russian Embassy School proposent une série de performances allant de « Casse-Noisette » au hip hop en passant par des danses folkloriques russes. Samedi et dimanche, à 14h30, en guise de clôture du festival, Prolific Visionary Production (Japon), et la compagnie Kham (France), présentent trois performances lors d'une même représentation sur les thèmes de l'extinction de l'Humanité « Humanity fading over time » de l'innocence « Sprint of Innocence » et du sentiment individuel.